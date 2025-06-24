Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 3Folge 22vom 24.06.2025
Folge 22: Was ist Phase?

44 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12

Unfall bei Umzug: Das Notarzt-Team birgt einen jungen Mann, der unter einem Sofa vergraben ist. Auch nach der Rettung verschlechtert sich sein Zustand weiter. Durch die Aufregung wird auch seine schwangere Freundin zur Patientin. - Eine nackte, bewusstlose Frau wird in einem Brennnessel-Beet gefunden. Was zunächst nach einem Racheakt des gewaltbereiten Ex-Freundes aussieht, entpuppt sich jedoch unerwartet als künstlerischer Notfall.

