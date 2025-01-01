Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 24: Eight Miles high
44 Min.Ab 12
Eine verzweifelte Mutter findet die Freundin ihres Sohnes bewusstlos im Hausflur liegend vor. Die Haustür steht offen und von ihrem Sohn fehlt jede Spur. Die Spezialisten stehen vor einem Rätsel. Wurde das Mädchen von Einbrechern niedergeschlagen? - Eine besorgte Mutter bringt ihren kleinen Sohn in die Notaufnahme: Er ist sehr blass und seine Kleidung voller Blutspritzer, weil er unter Nasenbluten leidet. Verschiedene Krankheiten kommen in Frage ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1