Auf Streife - Die Spezialisten

Zwischen Tür und Angel

SAT.1Staffel 3Folge 28
Zwischen Tür und Angel

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 28: Zwischen Tür und Angel

44 Min.Ab 12

Ein Rennradfahrer klemmt bis zur Hüfte im Fenster der geöffneten Fahrertür eines PKWs fest! Die Spezialisten müssen den jungen Mann aus der PKW-Tür rausschneiden, ohne weitere Verletzungen zu verursachen. Wie konnte es zu dem schlimmen Unfall kommen? - Allgemeine Zollkontrolle am Flughafen: Eine Frau, die den Babysitter ihres Sohnes laufend zur Schnecke macht, wird von den Zöllnern zur Kontrolle gebeten. Volltreffer, denn nicht nur ihr Ausweis ist abgelaufen!

SAT.1
