Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 28: Zwischen Tür und Angel
44 Min.Ab 12
Ein Rennradfahrer klemmt bis zur Hüfte im Fenster der geöffneten Fahrertür eines PKWs fest! Die Spezialisten müssen den jungen Mann aus der PKW-Tür rausschneiden, ohne weitere Verletzungen zu verursachen. Wie konnte es zu dem schlimmen Unfall kommen? - Allgemeine Zollkontrolle am Flughafen: Eine Frau, die den Babysitter ihres Sohnes laufend zur Schnecke macht, wird von den Zöllnern zur Kontrolle gebeten. Volltreffer, denn nicht nur ihr Ausweis ist abgelaufen!
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1