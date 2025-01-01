Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 30: Sauna-Sause
44 Min.Ab 12
Ein Mann läuft torkelnd und hustend auf einem Balkon herum. Aus den Fenstern in der obersten Etage steigt Rauch: Es brennt! Die Spezialisten müssen schnell handeln, denn der Mann droht abzustürzen. - Eine Frau wird mit Kopfverletzungen von ihrem Mann ins Krankenhaus gebracht.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1