SAT.1Staffel 3Folge 32vom 23.01.2025
Folge 32: Eine Hand voll Estrich

43 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

Eine Frau bringt ihren Mann ins Krankenhaus. Er leidet unter Lähmungserscheinungen und Sprachstörungen und kollabiert im Krankenhaus. Können die Ärzte ihm helfen? - Zwei Jungs werden ins Krankenhaus gebracht. Einer der beiden muss sich unentwegt übergeben. Hat ihm sein Bruder etwas angetan?

