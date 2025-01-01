Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 34: Auf dem Sprung
44 Min.Ab 12
Eine Mutter ruft die Spezialisten in ihren Garten. Ihre beiden Kinder hatten einen schweren Trampolin-Unfall. Es stellt sich die Frage: Warum waren die Kinder unbeaufsichtigt? Da finden die Spezialisten den Vater regungslos in der Garage. - Nach einem leichten Autounfall werden eine Mutter und ihr Sohn in die Notaufnahme eingeliefert. Obwohl der Junge beim Unfall kaum verletzt wurde, verschlechtert sich seine Verfassung dramatisch. Die Spezialisten stehen vor einem Rätsel.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1