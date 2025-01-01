Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Der Wagenheber

SAT.1Staffel 3Folge 36
Der Wagenheber

Der WagenheberJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 36: Der Wagenheber

44 Min.Ab 12

Mordversuch in einem Hotel! Ein Bräutigam wurde niedergestochen. Wer hat ihm das angetan? Und wo ist die Braut? - Ein Junge wird mit einer heftig blutenden Platzwunde ins Krankenhaus gebracht. Wer hat ihm das angetan? Danach kommt ein Pärchen in die Notaufnahme. Das Mädchen kann den Mund nicht schließen. Kiefersperre! Dem Mädchen ist total peinlich, was passiert ist, doch der Freund packt einfach aus?

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen