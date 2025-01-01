Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 36: Der Wagenheber
44 Min.Ab 12
Mordversuch in einem Hotel! Ein Bräutigam wurde niedergestochen. Wer hat ihm das angetan? Und wo ist die Braut? - Ein Junge wird mit einer heftig blutenden Platzwunde ins Krankenhaus gebracht. Wer hat ihm das angetan? Danach kommt ein Pärchen in die Notaufnahme. Das Mädchen kann den Mund nicht schließen. Kiefersperre! Dem Mädchen ist total peinlich, was passiert ist, doch der Freund packt einfach aus?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1