Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 39: Blitzschnell getroffen
44 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12
Nach einem heftigen Unwetter fährt die Wasserwacht Patrouille. Ein Angler macht sie auf eine Person aufmerksam, die hilflos von der Strömung vorbeigetrieben wurde. Die Wasserwacht findet allerdings nicht eine Person im Wasser, sondern zwei. Was haben der Mann und die deutlich jüngere Frau miteinander zu tun? - Ein Rettungswagen bringt eine Sportlehrerin, die beim Schwimmunterricht umgekippt ist, in die Klinik am Südring. Sie gibt an, sich seit Tagen krank zu fühlen.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
