Karamba, Karacho, ein Kanu

SAT.1Staffel 3Folge 46
Folge 46: Karamba, Karacho, ein Kanu

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zu einem Bootsunfall gerufen. Eine Nichtschwimmerin ist mit ihrem Kanu auf einem See gekentert und droht zu ertrinken. Nach ihrer Rettung wird klar, dass ihr Freund fehlt. Ist er im See ertrunken? Eine fieberhafte Suche beginnt ...

