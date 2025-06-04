Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 48vom 04.06.2025
44 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12

Die Spezialisten folgen einem Notruf zu einem Bauernhof. Ein 13-Jähriger ist offenbar betrunken die Treppe runtergefallen. Als der Junge abtransportiert wird, ertönt ein Hilfeschrei. In der Scheune ist ein Bullriding-Gerät außer Kontrolle geraten. - Die Rettungskräfte werden zu einem Unfall auf einem Campingplatz gerufen. Dort treffen sie auf komplett verwüstetes Mobiliar, Feuer lodert an mehreren Brandherden. Mitten drin: Ein Schwerverletzter mit Verbrennungen.

