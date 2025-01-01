Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 50: Unfall mit Zorbingball
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden auf eine Motocross-Piste gerufen. Dort hat ein leichtsinniger Familienvater ein Wettrennen mit Zorbing-Bällen gegen seinen Sohn und einen Nachbarsjungen veranstaltet. Als die Bälle der Kinder ungehindert einen Hang hinunterrollen, wird er selbst schwer verletzt. Schnell versuchen die Rettungskräfte den Verletzten zu helfen. Aber wo ist der achtjährige Sohn abgeblieben?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1