Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Unfall mit Zorbingball

SAT.1Staffel 3Folge 50
Unfall mit Zorbingball

Unfall mit ZorbingballJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 50: Unfall mit Zorbingball

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden auf eine Motocross-Piste gerufen. Dort hat ein leichtsinniger Familienvater ein Wettrennen mit Zorbing-Bällen gegen seinen Sohn und einen Nachbarsjungen veranstaltet. Als die Bälle der Kinder ungehindert einen Hang hinunterrollen, wird er selbst schwer verletzt. Schnell versuchen die Rettungskräfte den Verletzten zu helfen. Aber wo ist der achtjährige Sohn abgeblieben?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen