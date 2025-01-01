Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 52: Garstige Gewächse
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zu einer Gärtnerei gerufen. Dort brennt es! Als sie ankommen, läuft ihnen ein lichterloh brennender Mann entgegen, der sich mit letzter Kraft von einem Flammenwerfer befreit, ehe er bewusstlos zusammensackt. Eile ist geboten, der Gasbehälter auf dem Rücken des Mannes droht zu explodieren! Eine Frau wird von ihrem Begleiter in die Notaufnahme gebracht. Sie hat eine rätselhafte Fleischwunde auf Höhe des Herzens und bereits viel Blut verloren.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1