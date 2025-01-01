Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Garstige Gewächse

SAT.1Staffel 3Folge 52
Garstige Gewächse

Garstige GewächseJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 52: Garstige Gewächse

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zu einer Gärtnerei gerufen. Dort brennt es! Als sie ankommen, läuft ihnen ein lichterloh brennender Mann entgegen, der sich mit letzter Kraft von einem Flammenwerfer befreit, ehe er bewusstlos zusammensackt. Eile ist geboten, der Gasbehälter auf dem Rücken des Mannes droht zu explodieren! Eine Frau wird von ihrem Begleiter in die Notaufnahme gebracht. Sie hat eine rätselhafte Fleischwunde auf Höhe des Herzens und bereits viel Blut verloren.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen