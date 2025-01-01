Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 64: Password Selfish
44 Min.Ab 12
Auf einem Spielplatz leisten zwei junge Frauen erste Hilfe bei einem Senioren. Als die Spezialisten übernehmen, stellt sich heraus, dass die Frauen eigentlich auf der Suche nach einem vermissten Sohn sind. - Panikattacke in der Notaufnahme! Eine verängstigte Frau rettet sich mit einem waghalsigen Sprung aus dem Auto ihrer Entführerin und sucht Zuflucht in der Klinik am Südring. Doch die geheimnisvolle Patientin scheint zunehmend psychotisch ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1