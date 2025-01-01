Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 65: Falsche Gefährten
44 Min.Ab 12
Der Zoll führt eine Routinekontrolle auf einer Raststätte durch, die eine dramatische Wendung nimmt, als enttarnte Schmuggler alle Mittel nutzen um zu entkommen. - In der Notaufnahme wird eine junge Frau nach einem Unfall im Fitness-Studio versorgt. Plötzlich verliert ihre Schwester das Bewusstsein.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1