Auf Streife - Die Spezialisten

Der Drängler

SAT.1Staffel 3Folge 69
Der Drängler

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 69: Der Drängler

44 Min.Ab 12

Wegen eines Dränglers baut eine Frau einen heftigen Autounfall. - Ein Jugendlicher wird mit einer entzündeten Wunde und Verdacht auf Blutvergiftung ins Krankenhaus gebracht. - Ein Supermarktbesitzer wird angegriffen, weil er mit Bakterien verseuchten Kinderquark verkauft haben soll.

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
