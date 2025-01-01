Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Schleimspurensuche

SAT.1Staffel 3Folge 70
Schleimspurensuche

SchleimspurensucheJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 70: Schleimspurensuche

44 Min.Ab 12

Ein Motorradfahrer kommt auf der Autobahn ins Rutschen, obwohl die Fahrbahn trocken ist. Ist der Schleim, den die Spezis auf den Reifen finden, für den Sturz verantwortlich? - Eine Frau hat sich bei einem Schwächeanfall Schnittwunden an der Hand zugezogen. Als sie einen septischen Schock erleidet, äußert ihr Freund einen Verdacht: Könnte ein Spinnenbiss für ihren lebensbedrohlichen Zustand verantwortlich sein?

