Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 72: Der King vom Ring
43 Min.Ab 12
Hilferuf einer verzweifelten Mutter: Ihr Sohn und seine kleine Schwester sind spurlos verschwunden. Hinweise führen den Suchtrupp auf ein verlassenes Fabrikgelände. Dort wird eine blutige Jacke der Tochter gefunden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1