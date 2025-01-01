Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 72
43 Min.Ab 12

Hilferuf einer verzweifelten Mutter: Ihr Sohn und seine kleine Schwester sind spurlos verschwunden. Hinweise führen den Suchtrupp auf ein verlassenes Fabrikgelände. Dort wird eine blutige Jacke der Tochter gefunden.

SAT.1
