Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 75: Gefährlicher Wettlauf
43 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden Zeuge, wie eine junge Mutter von einem Skater angefahren wird. Ihr Kinderwagen droht daraufhin auf die Straße zu rollen. Können sie das Unglück verhindern?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1