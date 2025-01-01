Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 77: Der fliegende Dachdecker
43 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zu einem Arbeitsunfall an einem Privathaus gerufen. Ein Dachdeckerazubi liegt schwer verletzt auf dem Grundstück. Niemand weiß, was passiert ist. Und wo ist überhaupt der Dachdeckermeister? - Eine blutüberströmte Frau aus dem Nahen Osten sucht die Hilfe der Spezialisten. Doch sie spricht kein Wort Deutsch! - Brandgefahr durch einen geschmolzenen Schnellkochtopf! Doch die Bewusstlose auf dem Balkon ist nicht das einzige Opfer ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1