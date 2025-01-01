Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 81: Mein Flur, meine Regeln
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau entdeckt im Keller ihres Mietshauses den verunglückten Hausmeister - ohne Puls. Sie leistet Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Spezialisten. Als dann auch die Ehefrau des Hausmeisters eintrifft, muss sich die Ersthelferin plötzlich schwerer Vorwürfen erwehren. - Ein Junge betritt mit seinem blutenden Hund hilfesuchend die Notaufnahme. Die Krankenhausmitarbeiter müssen ihn wegschicken, sie dürfen keine Tiere behandeln. Da bricht der Junge zusammen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1