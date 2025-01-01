Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 87: Carjacker
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zur Autobahn gerufen. Eine Frau hat einen Unfall gebaut und schwört, dass ihr Ehemann sie mit seinem Wagen ausgebremst hat. Die Spezialisten sind skeptisch: Sagt sie die Wahrheit? - Eine Kellnerin wird in einem Park überfallen und brutal zusammengeschlagen. Die Spezis versorgen sie.
