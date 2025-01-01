Zum Inhalt springenBarrierefrei
Carjacker

SAT.1Staffel 3Folge 87
Folge 87: Carjacker

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zur Autobahn gerufen. Eine Frau hat einen Unfall gebaut und schwört, dass ihr Ehemann sie mit seinem Wagen ausgebremst hat. Die Spezialisten sind skeptisch: Sagt sie die Wahrheit? - Eine Kellnerin wird in einem Park überfallen und brutal zusammengeschlagen. Die Spezis versorgen sie.

