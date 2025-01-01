Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 91: Teddy Ade
44 Min.Ab 12
Ein verwahrloster Junge ruft Sanitäter und Notarzt auf den Plan. Er ist auf dem Weg in die Stadt zusammengebrochen. In seinem Elternhaus stoßen die Spezialisten auf eine Familienkrise in ungewohntem Ausmaß. - Ein junges Paar kommt ins Krankenhaus, nachdem es von seinem Arbeitgeber - einem Paketliefer-Service - informiert wurde, dass sie wahrscheinlich durch eine ihrer Lieferungen verstrahlt wurden. Tatsächlich hat die junge Frau Beschwerden, die an die Strahlenkrankheit erinnern.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1