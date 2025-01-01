Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Heißes Programm

SAT.1Staffel 3Folge 94
Heißes Programm

Heißes ProgrammJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 94: Heißes Programm

44 Min.Ab 12

Ein Haus steht in Flammen! Die Spezialisten riskieren ihr Leben, um die Bewohner zu retten - und dann geschieht etwas Unglaubliches! - Ein Vater bringt seine plötzlich schwerkranke Tochter in die Klinik. Einige Symptome sprechen für eine gefährliche Vergiftung. Doch der Vater schwört, weder das Mädchen aus den Augen gelassen zu haben, noch Giftiges im Haus zu lagern. - Eine Frau vermisst ihren Bruder. Als dieser sich telefonisch meldet, scheint er große Probleme zu haben.

