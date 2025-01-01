Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 95: Mangelnde Anteilnahme
44 Min.Ab 12
Der Notarzt kümmert sich um zwei Kinder, die bei einem Haushaltsunfall verletzt wurden. Was ist passiert? Und warum scheint die Mutter völlig desinteressiert am Schicksal ihrer Kinder? - Eine verwitwete Frau wird mit Schlaganfall-Symptomen in die Klinik am Südring gebracht. Bei der Untersuchung zeigt sich, dass ihr Oberkörper mit blauen Flecken übersät ist. Darauf angesprochen, schweigt sich die Frau aus.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1