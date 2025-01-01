Auf Streife
Folge 105: Nachhilfe in Sachen Drogen
45 Min.Ab 12
Ein Angriff auf zwei Sanitäter, während eines Einsatzes, lässt sofort die Beamten ausrücken. Wer steckt dahinter? Der Wagen einer 33-jährigen Mutter wurde von einem Gabelstapler aufgespießt. Schnelle Hilfe ist gefordert, denn das Baby befindet sich noch in dem Fahrzeug. In einer Kleingartenkolonie eskaliert ein Nachbarschaftsstreit. Als die Beamten eintreffen, finden sie eine Frau an einen Baum angekettet vor.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
