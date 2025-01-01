Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Nachhilfe in Sachen Drogen

SAT.1Staffel 5Folge 105
Nachhilfe in Sachen Drogen

Nachhilfe in Sachen DrogenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 105: Nachhilfe in Sachen Drogen

45 Min.Ab 12

Ein Angriff auf zwei Sanitäter, während eines Einsatzes, lässt sofort die Beamten ausrücken. Wer steckt dahinter? Der Wagen einer 33-jährigen Mutter wurde von einem Gabelstapler aufgespießt. Schnelle Hilfe ist gefordert, denn das Baby befindet sich noch in dem Fahrzeug. In einer Kleingartenkolonie eskaliert ein Nachbarschaftsstreit. Als die Beamten eintreffen, finden sie eine Frau an einen Baum angekettet vor.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen