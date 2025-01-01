Auf Streife
Folge 109: Streit nach Raub
45 Min.Ab 12
Ein Geldtransport-Fahrer ruft die Polizei um Hilfe: Soeben fand ein Überfall auf einen Juwelier statt. Als die Polizisten eintreffen, müssen sie einer Blutspur folgen? Nach einem Beziehungsstreit flüchtet eine 29-Jährige über das Wochenende zu ihren Eltern. Als sie zurückkehrt, ist die Wohnung bereits leergeräumt. Hat ihr Freund die Wohnung geräumt? Eine 24-Jährige wird zum wiederholten Male von ihrem Stalker aufgesucht und das, obwohl ein Näherungsverbot ausgesprochen wurde.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1