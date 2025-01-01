Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vermisste Kinder im Kronleuchtsaal

SAT.1Staffel 5Folge 110
Folge 110: Vermisste Kinder im Kronleuchtsaal

45 Min.Ab 12

Eine Verkäuferin alarmiert die Beamten. Als die Polizisten die Adresse des Einsatzortes aufsuchen, stehen sie plötzlich an einem Zugang zu der Kölner Kanalisation. - Während einer Fahrprüfung fährt eine 23-Jährige frontal in ein entgegenkommendes Auto. Als die Beamten eintreffen, ist die Fahrlehrerin bewusstlos auf dem Beifahrersitz - und die Fahrschülerin nackt. - Ein Damen-Kegelclub stürmt ein Reisebüro. Sie sind wütend, denn angeblich hat die Besitzerin sie übers Ohr gehauen.

