Vermisste Kinder im KronleuchtsaalJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 110: Vermisste Kinder im Kronleuchtsaal
45 Min.Ab 12
Eine Verkäuferin alarmiert die Beamten. Als die Polizisten die Adresse des Einsatzortes aufsuchen, stehen sie plötzlich an einem Zugang zu der Kölner Kanalisation. - Während einer Fahrprüfung fährt eine 23-Jährige frontal in ein entgegenkommendes Auto. Als die Beamten eintreffen, ist die Fahrlehrerin bewusstlos auf dem Beifahrersitz - und die Fahrschülerin nackt. - Ein Damen-Kegelclub stürmt ein Reisebüro. Sie sind wütend, denn angeblich hat die Besitzerin sie übers Ohr gehauen.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1