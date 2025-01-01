Die fette Beute der Zelt-MeuteJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 115: Die fette Beute der Zelt-Meute
45 Min.Ab 12
Eine Campingplatzbesitzerin alarmiert die Polizei: Im naheliegenden Wald zelten vermutlich Jugendliche. Dass das verboten ist, scheint ihnen nicht bewusst zu sein. Doch das ist nicht alles. - Einer Politesse wird um ein Haar das Ohr abgebissen, als sie einem Mann während eines Ehestreits helfen wollte. Der Rettungsdienst und die Polizisten sind sofort zur Stelle! - Ein offensichtlich Betrunkener versucht einer 25-Jährigen das Handy aus der Hand zu reißen. Dieseruft die Polizei.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1