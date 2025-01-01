Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Schatz mit X

SAT.1Staffel 5Folge 135
Schatz mit X

Auf Streife

Folge 135: Schatz mit X

45 Min.Ab 12

Am Waldrand liegt eine verletzte Frau in einer Grube. Sofort versuchen die Polizisten mit den Rettungskräften die Frau zu bergen ... - Für einen 16-Jährigen endet der Besuch im Bordell im Desaster: Erst zeigt er einer Prostituierten einen gefälschten Personalausweis, dann folgt der nächste Betrugsversuch ... - Während eine 36-Jährige mit ihrem Lebensgefährten im Fitnessstudio ist, erhält sie einen Anruf von der Nachbarin: Möbelpacker seien dabei ihre Wohnung leerzuräumen!

