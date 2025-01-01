Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Fake-Überfall

SAT.1 Staffel 5 Folge 150
Folge 150: Der Fake-Überfall

45 Min. Ab 12

Der Inhaber eines Fahrradgeschäfts wird mit schlimmen Verletzungen in einem Hinterzimmer des Ladens gefunden. Angeblich ist er von einem Maskierten überfallen worden. - Auf Streife sticht den Polizisten ein 20-Jähriger ins Auge, der eine seltsam wackelige Konstruktion über den Bordstein schiebt. Als er die Beamten entdeckt, reagiert er panisch. - Und: Eine Krankenschwester stürzt mit ihrem Rad über das Geländer einer Fußgängerbrücke.

