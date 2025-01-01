Auf Streife
Folge 166: Ausgesetzt
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden von einem Mann zu einem Wald gerufen, da ihm kurz zuvor eine Frau entgegen kam, die eine Kinderjacke umklammert hielt und sich umsah, als würde sie verfolgt werden ... Der eifersüchtige Nachbar einer 29-Jährigen rastet total aus und ist dabei ihre Wohnungstüre einzuschlagen. Da alarmiert sie die Polizei!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1