Auf Streife
Folge 24: Selbsthilfe gegen Raser
46 Min.Ab 12
Eine Immobilienmaklerin rast mit ihrem Sportwagen in einen Zaun. Angeblich hat sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. - Ein 15-Jähriger wird in einem Schuhgeschäft auf frischer Tat dabei erwischt, wie er Sneaker stehlen wollte. Angeblich wurden ihm kurz zuvor seine Schuhe geklaut. - Nach einem Wasserschaden wartet ein Rentner in der Wohnung seiner Enkelin auf den Installateur. Als dieser mit dem Vermieter an der Tür klingelt, holt der Rentner zum Schlag aus.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
