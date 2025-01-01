Auf Streife
Folge 36: Ich bleib bei Mama
44 Min.Ab 12
Eine 42-jährige Joggerin findet eine Frau bewusstlos auf einer Parkbank. Wie kommt die 34-Jährige dorthin? Für eine 27-Jährige endet eine Fahrt zur Arbeit im Straßengraben. Als die Beamten sie aus ihrer Ohnmacht zurückholen wollen, nickt sie immer wieder ein. Erst die handfeste Auseinandersetzung, dann der Geldregen: Die Beamten schlichten einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau, als plötzlich Geldscheine vom Baum fallen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1