Auf Streife
Folge 48: Fluchtartig aufgebrochen
46 Min.Ab 12
In einer Pension fällt der Betreiberin auf, dass der 36-jährige Gast, der soeben eingecheckt hat, ein gefahndeter Sträfling ist. Als die Beamten eintreffen, ist weder die 42-Jährige noch der entflohene Häftling zu sehen. Eine 52-jährige Schuldirektorin ruft die Polizei. Sie hat in dem Biolabor der Schule eine Cannabis-Plantage gefunden!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1