Auf Streife - Staffel 5 Folge 67
Folge 67: Der Kartoffelbomber

45 Min. Ab 12

Während einer Autofahrt fliegt eine Kartoffel gegen die Windschutzscheibe - vor Schreck reißt der Fahrer das Lenkrad herum und nietet eine Frau auf dem Bürgersteig um. - Ein Pfarrer fällt vom Glauben ab: Nach der Messe ist die Kollekte aus dem Sammelbeutel verschwunden. Aber er hat schon eine Verdächtige im Visier ... - Eine 16-Jährige wird bewusstlos in einem Schwimmbad aufgefunden. Den Auslöser für ihre Bewusstlosigkeit hält sie in der Hand: Ein Tütchen mit Ecstasy-Pillen.

