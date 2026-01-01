Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Taxi-Alarm

SAT.1 Staffel 5 Folge 72
Taxi-Alarm

Taxi-AlarmJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 72: Taxi-Alarm

46 Min. Ab 12

Ein Taxi mit eingeschaltetem stillem Alarm erregt die Aufmerksamkeit der Polizisten. Am Steuer sitzt eine Taxifahrerin, die offensichtlich geweint hat - doch im Beisein des Fahrgastes behauptet sie, dass der stille Alarm ein Versehen gewesen sei. - In einem Bekleidungsgeschäft meldet der Filialleiter einen Diebstahl. Die Täterin ist erst zwölf Jahre alt. Als die Mutter hinzukommt, sie rügt und dann mit der Tochter den Laden verlassen will, ertönt abermals der Alarm ...

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

