Auf Streife
Folge 76: Ein Ex dreht durch
45 Min.Ab 12
Eine 24-Jährige springt aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses, weil sie von ihrem Ex-Freund eingesperrt wurde. Nun vermutet sie, dass der Tyrann auf dem Weg zu ihrem neuen Freund ist. - Einem 33-Jährigen wird sein Auto aus der Garage heraus gestohlen. Kurioserweise gibt es kaum Einbruchspuren. - Eine 16-Jährige randaliert vor einem Sexshop. Dabei versuchte sie, die Schaufensterscheibe mit einem Stein einzuschlagen. Was ist der Grund ihrer Wut?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1