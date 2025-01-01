Auf Streife
Folge 22: Fasst mich nicht an!
44 Min.Ab 12
Eine 33-Jährige ruft die Polizei: Sie hat soeben einen Unfall verursacht, weil sie einer Katze ausweichen wollte. Dabei wurde ihre im vierten Monat schwangere Schwägerin in spe verletzt. - Eine Boutique-Inhaberin trifft der Schlag: Als sie gemeinsam mit ihrer Auszubildenden ihr Geschäft aufschließen möchte, sieht sie einen halbnackten Mann mit Frischhaltefolie umwickelt in ihrem Schaufenster.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1