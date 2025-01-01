Auf Streife
Folge 25: Rikscha rabiat
44 Min.Ab 12
Ein Rikschafahrer steuert mit seinem Gefährt direkt in den Kuchenstand einer Zehnjährigen. Gerade noch rechtzeitig konnte die Mutter das Kind in Sicherheit bringen. Nun weist der Rikschafahrer jegliche Schuld von sich. - Eine 38-Jährige ist in großer Sorge: Sie hat einen erschreckenden Anruf ihrer Mutter erhalten, die im Rollstuhl sitzt. Dabei hat sie nur ein erstickendes Schreien gehört. Schnell müssen sich die Beamten Zutritt zu der Wohnung verschaffen.
