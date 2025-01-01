Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Miez Miez Miez

SAT.1Staffel 6Folge 28
Miez Miez Miez

Miez Miez MiezJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 28: Miez Miez Miez

45 Min.Ab 12

Ein Mann ruft die Polizei zu einem Verkehrsunfall: Sein Sohn ist ihm vor das Auto gelaufen! Als die Beamten den verletzten Jungen sehen fällt ihnen sofort auf, dass er nicht nur diverse blutige Schrammen davon getragen hat, sondern auch Schaum aus seinem Mund quillt. Die Situation wird brenzlig. - In einer Mietwohnung scheint ein Streit zu eskalieren: Ein Mann brüllt wutentbrannt auf eine Person ein! Kurioserweise scheint diese jedoch nicht auf seinen Wutanfall zu reagieren.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen