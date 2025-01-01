Die ungewollte SchwangerschaftJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 77: Die ungewollte Schwangerschaft
44 Min.Ab 12
Eine schwangere Radlerin wird von einem Wagen erfasst. Der Fahrer flüchtet. Bei der Sicherung des Unfallortes finden die Beamten ein wichtiges Indiz. - Auf einem öffentlichen Parkplatz ist eine ältere Dame in einen PKW eingesperrt. Die Frau ist offensichtlich unterkühlt, und die Luft wird langsam knapp. - Ein Kioskbesitzer alarmiert die Polizei: In seinen Kiosk wurde eingebrochen und es wurden alle Getränke geöffnet. Welch ein finanzielles Desaster!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1