Auf Streife
Folge 103: Maja und die Suffgetiere
44 Min.Ab 12
Zwei betrunkene Jugendliche spielen mitten auf der Straße Federball. Ihren Freund haben sie in einem Dixi-Klo eingesperrt. Doch es war noch eine vierte Person dabei: Maja. Und die ist nun verschwunden. - Aufgrund fehlender Unterhaltszahlungen macht sich ein Gerichtsvollzieher auf den Weg zu einer Pfändung. Doch als er den Schuldner antrifft, heißt dieser in keineswegs willkommen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1