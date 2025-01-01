Pusteln sagen mehr als 1000 WorteJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 6: Pusteln sagen mehr als 1000 Worte
44 Min.Ab 12
Zwei Kundinnen eines Blumenladens sind mit Pusteln übersät - die Blumen wurden vergiftet! - Eine junge Frau wird niedergeschlagen und in ihrem eigenen Auto verschleppt! Es stellt sich heraus, dass der Täter aus dem engsten Familienkreis kommt. - Eine Schwangere als dreiste Diebin? Dessen ist sich der Besitzer eines Ladens für Babysachen absolut sicher. Doch plötzlich gerät die Schwester der Schwangeren unter Verdacht, da sie früher krankhaft geklaut hat.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1