Auf Streife

Pusteln sagen mehr als 1000 Worte

SAT.1Staffel 7Folge 6
Pusteln sagen mehr als 1000 Worte

Pusteln sagen mehr als 1000 WorteJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 6: Pusteln sagen mehr als 1000 Worte

44 Min.Ab 12

Zwei Kundinnen eines Blumenladens sind mit Pusteln übersät - die Blumen wurden vergiftet! - Eine junge Frau wird niedergeschlagen und in ihrem eigenen Auto verschleppt! Es stellt sich heraus, dass der Täter aus dem engsten Familienkreis kommt. - Eine Schwangere als dreiste Diebin? Dessen ist sich der Besitzer eines Ladens für Babysachen absolut sicher. Doch plötzlich gerät die Schwester der Schwangeren unter Verdacht, da sie früher krankhaft geklaut hat.

