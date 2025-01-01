Auf Streife
Folge 4: Rache stinkt
44 Min.Ab 12
Auf Streife entdecken die Beamten nicht nur ein beschmiertes Auto, sondern auch einen mit Müll beschütteten Zahnarzt. - Die Polizisten werden wegen eines Einbruchs gerufen und müssen plötzlich einen aggressiven Mann bändigen, der seine Ex-Frau und Tochter bedroht. - Ein Pizzabote meldet, dass er Pizzen an unbeaufsichtigte Kinder geliefert hat und nicht bezahlt wurde.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1