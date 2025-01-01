Auf Streife
Folge 5: Alu-Man
44 Min.Ab 12
Ein abgebrochener Notruf führt die Polizisten in einen Computerladen. Hier wurde alles in Alufolie eingewickelt und die Verkäuferin wurde an einen Bürostuhl gefesselt. - Auto rammt Fahrrad! Als die Polizisten eintreffen, fehlt von der Fahrradfahrerin allerdings jede Spur. - Eine übergewichtige Frau rastet in einem Sushi-Restaurant aus. Was vordergründig wie ein profaner Streit aufgrund des All-you-can-eat-Angebotes aussieht, können die Beamten als Familiendrama aufdecken.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1