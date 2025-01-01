Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 15
Folge 15: Numb3ers

44 Min.Ab 12

Ein hoher Lotto-Gewinn führt die Beamten in einen Kölner Kiosk. Die zweifelhafte Identität der Gewinnerin lässt die Polizei ermitteln, wodurch sie auf schreckliche Missstände stoßen. - Ein Einbruch wird gemeldet. Für die Polizisten entwickelt sich der Einsatz in eine Richtung, die sie sich vorher nicht hätten ausmalen können. - Als die Beamten zu einem Schwimmbad gerufen werden, müssen sie schwere Vorwürfe gegen einen älteren Mann entgegennehmen.

