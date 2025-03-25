Princess Cheyenne-EternatyJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 11: Princess Cheyenne-Eternaty
44 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12
Mit Verdacht auf häusliche Gewalt werden die Polzisten zum Einsatzort gerufen, doch was sie hier vorfinden hat einen anderen Grund. - Die Polzisten werden in ein Fitnessstudio gerufen: Eine Trainerin und eine Kundin gehen sich körperlich heftig an. Der Grund dafür erstaunt selbst die erfahrenen Beamten. - Die Beamten werden zu einer Arztpraxis gerufen, die überfallen wurde: Neben etlichen Medikamenten, fehlt auch noch das Auto des Arztes. Vom Täter fehlt jede Spur.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1