Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Entführt!

SAT.1Staffel 7Folge 17
Entführt!

Entführt!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 17: Entführt!

44 Min.Ab 12

Zwei Autoknacker werden in flagranti von einem Ehepaar überrascht. Der Versuch, die beiden in Schach zu halten, scheitert ... - Tatort: Dessousladen. Ein Ladenbesitzer wird verprügelt und dann im Schaufenster in einem mobilen Pranger platziert! - Eine 32-Jährige trifft der Schock nach ihrem Junggesellinnenabschied: Sie hat ihren Schwiegervater verletzt und ohnmächtig vor dem Haus gefunden!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen