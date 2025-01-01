Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 12

Auf Streifenfahrt fallen den Polizisten zwei streitende Personen ins Auge: Offensichtlich geht es um den geparkten Wagen, der voller Taubendreck ist. Und das nicht ohne Grund, denn der Wagen ist vorher mit Vogelfutter versehen worden. - Gekleidet In einen Ganzkörper-Schutzanzug und Atemschutzmaske durchwühlt ein Mann hektisch mit einer Taschenlampe den Müll. Als er die Müllmänner bemerkt, reagiert er panisch.

SAT.1
