Sauerkraut und arme Würstchen
Auf Streife
Folge 109: Sauerkraut und arme Würstchen
44 Min.Ab 12
Auf Streifenfahrt fallen den Polizisten zwei streitende Personen ins Auge: Offensichtlich geht es um den geparkten Wagen, der voller Taubendreck ist. Und das nicht ohne Grund, denn der Wagen ist vorher mit Vogelfutter versehen worden. - Gekleidet In einen Ganzkörper-Schutzanzug und Atemschutzmaske durchwühlt ein Mann hektisch mit einer Taschenlampe den Müll. Als er die Müllmänner bemerkt, reagiert er panisch.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
