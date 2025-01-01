Auf Streife
Folge 36: Der Hundefänger ist los
45 Min.Ab 12
Als eine Hundebesitzerin brutal auf eine Frau losgeht, greifen die Streifenpolizisten sofort ein. Die Situation spitzt sich weiter zu, als die Frau behauptet, dass es sich bei ihrem Gegenüber um einen Hundedieb handelt. - Während ihrer Streife beobachten die Polizisten, wie ein Mann eine Drohne wütend zerstört. - Den Beamten wird ein Einbruch gemeldet. Beim Eintreffen können sie noch einen jungen Mann entdecken, der mit Hilfe einer Leiter eine fremde Wohnung verlässt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
